Ударные вертолеты Ка-52 впервые поступят на вооружение ЦВО в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Центральный военный округ (ЦВО) впервые получит эскадрилью новых ударных вертолетов Ка-52 к концу 2022 года. Об этом журналистам сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"К концу года для усиления боевой мощи бригады армейской авиации, дислоцированной в регионах Урала, планируем получить эскадрилью новых ударных вертолетов Ка-52. Это будет первое подразделение в военном округе, имеющее на вооружение данный тип современных вертолетов", - сказал он.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Ка-52 снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия. Схема с парой винтов, установленных параллельно и вращающихся в разных направлениях, позволяет ему быстро маневрировать в ограниченном пространстве для занятия выгодной атакующей позиции. Ка-52 имеет высокую защищенность экипажа, современные автоматизированные системы для облегчения пилотирования, а также удобен в обслуживании на земле.