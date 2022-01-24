КТРВ провела госиспытания более 20 систем вооружения с момента основания

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) с момента своего создания провела государственные испытания более 20 систем вооружения. Об этом в интервью ТАСС в честь 20-летия основания корпорации сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Главный итог деятельности состоит в том, что за этот период мы закончили государственные испытания более 20 систем вооружения. А любое изделие вне зависимости от своих характеристик - результат большой работы тысяч людей", - отметил Обносов.

По его словам, в ходе функционирования корпорации сложился уникальный творческий коллектив. "Считаю, что в рамках корпорации образовался сплоченный и творческий коллектив, который настроен на результат и понимает, что наша работа крайне важна для поддержания обороноспособности страны", - добавил гендиректор корпорации.

КТРВ была образована в марте 2003 года на основании указа президента РФ Владимира Путина от 24 января 2002 года. Корпорация стала первой интегрированной структурой ОПК РФ, сконцентрировавшей научные и производственные ресурсы для создания перспективных управляемых ракет и комплексов тактического управляемого ракетного оружия.