Глава КТРВ: создаются унифицированные боеприпасы для беспилотников и фронтовой авиации

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разрабатывает боеприпасы, которые смогут применяться как с беспилотников, так и с авиационных комплексов фронтовой авиации. Об этом в интервью ТАСС в честь 20-летия основания корпорации сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

По его словам, разработкой малогабаритных корректируемых авиабомб для БЛА занимается несколько предприятий КТРВ. "Примечательно, что они [боеприпасы] смогут применяться и с авиационных комплексов фронтовой авиации. Работа выполняется в инициативном порядке. Предполагается, что характеристики данных изделий будут превышать зарубежные аналоги", - отметил гендиректор корпорации.

Он подчеркнул, что создание боеприпасов для БЛА является одним из основных приоритетов КТРВ.

"Сформирован научно-технический задел для создания инерциальных систем наведения и головок самонаведения, которые нашли применение в малогабаритных боеприпасах. Корпорация в настоящее время располагает всеми научно-техническими компетенциями, позволяющими создавать высокоточные авиационные средства поражения калибра 50 кг и 100 кг", - сказал он.

КТРВ была образована в марте 2003 года на основании указа президента РФ Владимира Путина от 24 января 2002 года. Корпорация стала первой интегрированной структурой ОПК РФ, сконцентрировавшей научные и производственные ресурсы для создания перспективных управляемых ракет и комплексов тактического управляемого ракетного оружия.