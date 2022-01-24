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Военные летчики РФ и Сирии начали совместное воздушное патрулирование у Голанских высот

Российские ВКС были представлены экипажами самолетов Су-34, Су-35 и дальнего радиолокационного обнаружения А-50

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Военные летчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование вдоль Голанских высот и Евфрата с аэродромов Хмеймим, Сейкаль и Думэйр. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. <…> Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим, их сирийские коллеги - с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве рассказали, что российские ВКС были представлены экипажами самолетов Су-34, Су-35 и дальнего радиолокационного обнаружения А-50, от сирийской стороны в патрулировании приняли участие самолеты Миг-23 и Миг-29.

Как рассказали в военном ведомстве, "в рамках патрулирования сирийские летчики отвечали за контроль воздушного пространства и истребительное прикрытие, российские экипажи отрабатывали удары по наземным целям". Там пояснили, что в ходе патрулирования были проведены учебные пуски ракет по воздушным целям и поражены наземные мишени на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны.

"По результатам совместного патрулирования летчики двух дружественных стран получили навыки по взаимодействию в различных ситуациях. Такие совместные полеты отныне станут регулярными", - подчеркнули в Минобороны.

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