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Два дивизионных комплекса "Искандер-М" поступят в ЦВО в 2022 году

Всего в 2022 году военный округ получит более 1,3 тыс. единиц вооружения и военной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Центральный военный округ (ЦВО) будет усилен в 2022 году двумя дивизионными комплексами "Искандер-М". Об этом журналистам сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Ракетные войска и артиллерия округа усилятся двумя дивизионными комплектами "Искандер-М", - сказал он.

Всего в 2022 году военный округ получит более 1,3 тыс. единиц вооружения и военной техники, что позволит завершить оснащение современными образцами двух зенитных ракетных полков и семи подразделений.

"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.

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