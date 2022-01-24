Путин поздравил коллектив и ветеранов КТРВ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) с 20-летием ее создания.

"Важно, что нынешний коллектив корпорации достойно продолжает сложившиеся трудовые традиции, вносит весомый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны, наращивание боевой мощи Вооруженных сил", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

"Вы всегда работаете основательно, с полной отдачей, смело внедряете уникальные технологии и новаторские идеи, реализуете перспективные, по-настоящему прорывные проекты, выпускаете качественную, конкурентоспособную продукцию, востребованную как в военной, так и в гражданской сфере", - говорится в поздравлении Путина.

Президент подчеркнул, что КТРВ, ведущая свою историю с открытия в 1942 году Союзного завода №455, является одним из крупнейших отечественных производителей вооружения и военной техники. "И сегодня, отмечая юбилей корпорации, вы отдаете дань глубокой признательности многим поколениям своих предшественников, талантливых, преданных делу людей - ученых, конструкторов, инженеров, специалистов - настоящих, крепких профессионалов", - добавил Путин.

КТРВ была образована в марте 2003 года на основании указа президента РФ от 24 января 2002 года. Корпорация стала первой интегрированной структурой оборонно-промышленного комплекса России, сконцентрировавшей научные и производственные ресурсы для создания перспективных управляемых ракет и комплексов тактического управляемого ракетного оружия.