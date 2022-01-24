Корветы "Стойкий" и "Сообразительный" отправились в дальний поход

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов "Стойкий" и "Сообразительный" вышел из Балтийска в дальний поход. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Балтийского флота.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

Балтийский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

"Основными задачами похода являются участие кораблей в военно-морских учениях под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Мирового океана", - сказали на Балтфлоте.

На флоте уточнили, что в период плавания экипажи корветов проведут учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, выполнят ряд боевых упражнений. Экипажи палубных вертолетов морской авиации Балтийского флота Ка-27, базирующиеся на корветах, проведут летные смены в море, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия.

Отмечается, что для обеспечения безопасности отряда на кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Во время стоянок на незащищенном рейде и в ходе преодоления проливных зон морские пехотинцы проведут тренировки по отражению нападения на корабль условных террористов.

Учения в Мировом океане

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.