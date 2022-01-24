Специалисты из Джибути пройдут обучение в РФ по применению комплекса "Уран-6"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Военнослужащие из Республики Джибути впервые пройдут обучение работе с робототехническим комплексом разминирования "Уран-6" в Международном противоминном центре Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированном в подмосковном Нахабино. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Группа из восьми иностранных специалистов приступила к обучению по программе курса робототехники и специальных работ", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, подготовка африканских военнослужащих будет проводиться на объектах учебно-материальной базы (классах и площадках учебно-тренировочных комплексов, в том числе на роботодроме, где обучаемые получат навыки управления многофункциональным робототехническим комплексом разминирования "Уран-6"), оборудованных с учетом опыта выполнения задач в Сирии.

Обучение иностранных военнослужащих осуществляют опытные преподаватели центра, имеющие боевой опыт разминирования.

Курс подготовки продлится до 10 апреля и завершится выпускным экзаменом с принятием зачетов и выдачей свидетельства об окончании подготовки установленного образца.