На морские учения вышли 20 кораблей Балтийского флота

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. 20 кораблей и судов Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы для отработки задач боевой подготовки. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения флота.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

Балтийский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

"20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки", - сказали там.

Отмечается, что корабли, объединенные в несколько тактических групп, будут выполнять задачи по предназначению - противолодочной, противовоздушной обороне и противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений.

На флоте уточнили, что в рамках учений в составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, а также малые ракетные корабли и ракетные катера.

Учения в Мировом океане

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.