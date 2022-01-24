На северо-востоке Сирии осложнилась обстановка

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Осложнилась обстановка на северо-востоке Сирии, и в частности, в провинции Хасеке. Об этом сообщил в понедельник на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"Обстановка на северо-востоке Сирии продолжает осложняться. В подконтрольных курдским формированиям кварталах города Хасеке происходят боестолкновения с бежавшими ранее из тюрьмы боевиками арабских родоплеменных формирований, а также террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). В операциях принимают участие американские военнослужащие", - сказал он.

По его словам, более 2,5 тыс. беженцев, преимущественно женщин и детей, опасаясь за свою безопасность, перешли на территорию кварталов, подконтрольных правительственным войскам Сирии.

Журавлев заявил, что, по имеющейся информации, в городе Джиср-эш-Шаддади произошел вооруженный мятеж в тюрьме "Эль-Каум".

Кроме того, в настоящее время в район лагеря беженцев Тувайхина осуществляется переброска подразделений службы безопасности так называемой "автономной администрации севера и востока", а также военнослужащих и техники подразделений специального назначения вооруженных сил США.

Как сообщали арабские СМИ, 20 января банда ИГ из 200 боевиков захватила тюрьму "Эс-Синаа" в квартале Гувейран города Хасеке, где содержалось 3,5 тыс. человек, в том числе наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах террористов. В воскресенье курдские формирования из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые контролируют большую часть Хасеке, взяли штурмом пенитенциарное учреждение, уничтожив 175 террористов. В понедельник силы сообщалось, что СДС проводят зачистку города Хасеке от террористов.