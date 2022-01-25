Изготовлена первая серийная партия гранатометов "Балкан"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Изготовлена первая серийная партия новейших противопехотных 40-миллиметровых гранатометов "Балкан". Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех".

"Конструкторская документация на комплекс "Балкан" оформлена и принята Минобороны РФ для серийного производства. Изготовлена первая серийная партия", - приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева.

Как уточнили в НПО "Прибор" им. С. С. Голембиовского (входит в холдинг "Технодинамика"), которое является разработчиком гранатомета, сейчас комплекс "Балкан" проходит расширенные проверки на опытно-войсковой эксплуатации. По результатам работ будет принято решение о принятии комплекса на вооружение и разворачивании масштабного серийного производства.

Противопехотный гранатометный комплекс 6С19 "Балкан" разработки НПО "Прибор" имени С. С .Голембиовского является новейшим изделием в области отечественного гранатометного вооружения. Он обеспечивает повышение дальности стрельбы более чем на 25% и могущества действия в два раза по сравнению со штатными 30-миллиметровыми комплексами (АГС-17 "Пламя" и АГС-30).