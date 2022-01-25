Пять крупных учений сил противовоздушной обороны ЦВО пройдут в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Центральный военный округ (ЦВО) проведет в 2022 году пять крупных учений с боевыми пусками зенитных ракетных комплексов (ЗРК) соединений противовоздушной обороны (ПВО) на полигонах в Астраханской области и Республике Бурятия. Об этом сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и зенитных ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" в 2022 году примут участие в пяти крупных учениях сил противовоздушной обороны. Они отработают весь комплекс учебно-боевых задач и совершат боевые пуски ракет по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника", - сказал он.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что на учениях военнослужащие совершат комбинированные многокилометровые марши на дальние полигоны, отработают комплекс задач по оборудованию огневых позиций, смене районов дислокации и самоприкрытию комплексов ПВО. В учениях будут задействованы около 2 тыс. военнослужащих из числа боевых расчетов, командных пунктов и офицеров управления, а также более 500 единиц вооружения и военной техники.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.