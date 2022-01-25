Российско-китайские военно-морские учения прошли в Аравийском море

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские и китайские военные моряки отработали досмотр и освобождение условно захваченного грузового судна в ходе учений "Мирное море - 2022" в Аравийском море. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"В западной части Аравийского моря состоялись совместные российско-китайские военно-морские учения "Мирное море - 2022". <...> В ходе учений российские корабли совместно с китайскими ВМС осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер "Борис Бутома". Также моряки двух стран отработали освобождение условно захваченного судна", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что от российской стороны в них принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома". Военно-морские силы (ВМС) Китая были представлены ракетным эсминцем "Урумчи" и кораблем комплексного снабжения "Тайху".

"Военные моряки осуществили передачу вертолетным способом условно раненного человека с БПК "Адмирал Трибуц" на эсминец "Урумчи". Для этих целей использовался палубный вертолет Ка-27ПС морской авиации ТОФ", - отметили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что после завершения учений отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжил выполнения задач по плану дальнего похода.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей ТОФ вышел в дальний поход из Владивостока в декабре 2021 года. Корабли приняли участие в российско-индийских военно-морских учениях PASSEX и российско-ирано-китайском военно-морском учении CHIRU-2022.