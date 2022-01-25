Танковые учебные стрельбы проходят на полигоне в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Танковые подразделения армейского корпуса выполняют учебные стрельбы на полигоне в Крыму, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

"Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковых подразделений армейского корпуса Южного военного округа приступили к выполнению учебных стрельб на полигоне "Ангарский" в Республике Крым. Стрельбы проводятся в соответствии с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны. Танкисты выполняют стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении по пересеченной местности в ходе проведения условного встречного боя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отдельным эпизодом тренировки танкистов стала отработка тактики действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях, и учебная стрельба по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника.

"Для личного состава, выполняющего задачи в рамках занятий боевой подготовки в полевых условиях, оборудованы дополнительные места обогрева, где военнослужащие могут в перерыве между занятиями отогреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячего чая", - говорится в пресс-релизе.