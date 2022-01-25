{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Танковые учебные стрельбы проходят на полигоне в Крыму

Отдельным эпизодом тренировки танкистов стала отработка тактики действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях
Танк Т-72Б3 Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив
Описание
Танк Т-72Б3
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Танковые подразделения армейского корпуса выполняют учебные стрельбы на полигоне в Крыму, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

"Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковых подразделений армейского корпуса Южного военного округа приступили к выполнению учебных стрельб на полигоне "Ангарский" в Республике Крым. Стрельбы проводятся в соответствии с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны. Танкисты выполняют стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении по пересеченной местности в ходе проведения условного встречного боя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отдельным эпизодом тренировки танкистов стала отработка тактики действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях, и учебная стрельба по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника.

"Для личного состава, выполняющего задачи в рамках занятий боевой подготовки в полевых условиях, оборудованы дополнительные места обогрева, где военнослужащие могут в перерыве между занятиями отогреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячего чая", - говорится в пресс-релизе.

Теги
РоссияКрым
Российско-китайские военно-морские учения прошли в Аравийском море
Российские корабли совместно с китайскими ВМС осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер "Борис Бутома"
Российско-китайские военно-морские учения прошли в Аравийском море
Читать полностью