Барражирующий боеприпас КУБ получил паспорт экспортного облика

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Барражирующий боеприпас КУБ разработки компании ZALA Aero (входит в группу компаний (ГК) "Калашников") получил паспорт экспортного облика. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе "Калашникова".

"Комплекс с управляемыми боеприпасами КУБ-Э получил паспорт экспортного облика, что позволяет продавать это изделие за рубеж", - проинформировали в "Калашникове".

Как отметили в группе компаний, новый барражирующий боеприпас уже может продвигаться на внешнем рынке. "ГК совместно с АО "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) готова начать продвижение БЛА КУБ на международный рынок, в том числе в ходе межправительственных комиссий и международных выставок. Надо отметить, что этот дрон уже имеет успешный опыт боевого применения, подтвержденный в реальных условиях", - уточнили в "Калашникове".

Барражирующий боеприпас КУБ в ноябре 2021 года успешно прошел государственные испытания. В 2022 году запланированы его серийные поставки в Вооруженные силы РФ.

Как отметили в "Калашникове", "сегодня на мировом рынке практически нет беспилотников с аналогичными массогабаритными показателями". Размеры БЛА КУБ составляют 1 210*950*165 мм, при этом он может нести полезную нагрузку до 3 кг, отметили в ГК.

О востребованности комплекса КУБ на мировом рынке свидетельствует интерес, проявленный к нему иностранными контрагентами во время первой публичной демонстрации на международной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, подытожили в пресс-службе.

Интерес на рынке

Как сообщил ТАСС директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов, новый барражирующий боеприпас будет востребован на рынке.

"Барражирующие боеприпасы и ранее занимали активное место в инвентаре, а после Карабаха (конфликт в Нагорном Карабахе осенью 2020 года - прим. ТАСС) стало очевидно, что барражирующих боеприпасов в войсках необходимо иметь много. Это эффективное средство поражения", - добавил эксперт.

Барражирующие боеприпасы КУБ могут применяться для нанесения удара по объектам инфраструктуры, живой силе противника, а также легкобронированным целям. КУБ работает бесшумно и развивает скорость до 130 км/ч благодаря электрической силовой установке и может провести в полете до 30 минут.