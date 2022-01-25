Российские инструкторы начали подготовку 500 военных армии Таджикистана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Инструкторы 201-й российской военной базы в Таджикистане приступили к двухмесячному обучению 500 военнослужащих вооруженных сил республики. Об этом сообщил во вторник командир военной базы полковник Евгений Ковылин.

"В период <...> по 27 марта на полигонах Ляур и Самбули состоится двухмесячное обучение иностранных специалистов российскими военнослужащими по 14 военно-учетным специальностям", - сказал он, уточнив, что подготовку пройдут 500 специалистов.

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) отметили, что инструкторы подготовят командиров реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", наводчиков самоходных орудий 2С1 "Гвоздика", механиков-водителей и наводчиков-операторов танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2, наводчиков и водителей бронетранспортеров БТР-80, а также разведчиков, гранатометчиков и других специалистов. В завершение обучения военные сдадут нормативы по предметам обучения и выполнят контрольные стрельбы из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.

Подготовка военнослужащих армии Таджикистана организована с 2015 года, за это время инструкторы обучили более 6 тыс. специалистов.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.