МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Восьмой Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа, при его подготовке будет учтен опыт предыдущих мероприятий. Об этом сообщил во вторник заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов, открывая заседание организационного комитета форума, состоявшееся в военном ведомстве.

"В соответствии с распоряжением правительства РФ в период с 15 по 21 августа проводится Международный военно-технический форум "Армия". При его подготовке необходимо учесть опыт предыдущих лет, в том числе лучшие наработки форума "Армия-2021", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что на протяжении семи лет форум "Армия" демонстрирует стабильно высокие показатели. Он отметил, что прошлогодний форум вызвал большой интерес широкой общественности - его площадки посетило более 1,7 млн человек. "Важно, чтобы предстоящий форум "Армия-2022" прошел так же эффективно", - добавил Попов.

Замминистра напомнил, что в прошлом году мероприятие собрало около 1,5 тыс. компаний, а также делегации 117 государств, 36 из которых - высокого уровня. На форуме было представлено свыше 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения, продемонстрированы возможности современного вооружения, военной и специальной техники отечественных предприятий-производителей, а также из наличия министерства обороны.

По словам Попова, на "Армии-2021" было проведено более 200 научно-деловых мероприятий по вопросам обороны и защиты национальных интересов. Было подписано 45 государственных контрактов на сумму свыше 500 млрд рублей. Кроме того, в рамках форума президент РФ Владимир Путин провел церемонию закладки на ведущих верфях страны двух современных кораблей ближней морской зоны и четырех новых подводных лодок.

Приглашения для участия

На форум "Армия-2022" пригласили делегации и предприятия промышленности 129 государств.

Попов отметил, что проводится работа по формированию национальных экспозиций и выставочных стендов зарубежных предприятий. На сегодняшний день уже выразили свое намерение сформировать национальные экспозиции Белоруссия, Индия, Казахстан, Пакистан и Узбекистан.

Замминистра рассказал, что программой форума предусматривается проведение тематических дней военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами для продвижения отечественного вооружения на иностранные рынки. В этой связи в рамках демонстрационной программы форума на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка пройдут показы современных и перспективных экспортно-ориентированных образцов вооружения и техники для делегаций иностранных государств.