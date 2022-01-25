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К участию в форуме "Армия-2022" приглашены пилотажные группы Китая, ОАЭ и Южной Кореи

В рамках форума проведут показ перспективных авиационных образцов вооружения, военной техники и беспилотных летательных аппаратов аэродромного базирования

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Авиационные пилотажные группы Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Кореи приглашены к участию в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Об этом сообщил во вторник заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

"Приглашения по участию иностранных авиационных пилотажных групп направлены в адрес Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Кореи", - сказал Попов в ходе заседания организационного комитета форума, состоявшемся в Министерстве обороны РФ.

Замминистра отметил, что динамический показ форума предусматривает представление возможностей перспективных образцов авиатехники, а также выступление авиационных пилотажных групп и летчиков - испытателей предприятий авиационной промышленности.

Попов отметил, что в рамках форума будет проведен показ перспективных авиационных образцов вооружения, военной техники и беспилотных летательных аппаратов аэродромного базирования.

Кроме того, в рамках расширенной программы также запланирован ежегодный конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами "Дронбиатлон".

Теги
ОАЭРоссияКитайРеспублика Корея
Форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа
На форум пригласили делегации и предприятия промышленности 129 стран
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