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Более 60 истребителей и бомбардировщиков отработают нанесение ударов на юге России

Проверка боевой готовности проходит на территории Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Крыма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 января. /ТАСС/. Авиация Южного военного округа (ЮВО) в составе эскадрилий истребителей и многофункциональных бомбардировщиков отработает выполнение ракетных ударов на максимальном отдалении, сообщили во вторник в пресс-службе округа.

Проверка боевой готовности с участием 60 боевых машин проходит на территории Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Крыма.

"Авиационные соединения и воинские части армии ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота в рамках проверки боевой готовности отработают взаимодействие при выполнении ракетных ударов на максимальном удалении целей в составе эскадрилий истребителей Су-27СМ, Су-30СМ2, а также многофункциональных бомбардировщиков-истребителей Су-34", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет выполнена переброска на оперативные аэродромы и вывод самолетов из-под удара условного противника.

Ранее во вторник командующий войсками ЮВО Александр Дворников начал проверку боевой готовности соединений и воинских частей. На полигоны округа выведено более 6 тыс. военнослужащих.

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