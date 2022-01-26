Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск

СЕВЕРОМОРСК, 26 января. /ТАСС/. Силы Северного флота приступили к выполнению практических действий в Баренцевом море и на береговых полигонах в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой. В них будут задействованы около 1,2 тыс. военнослужащих, 30 кораблей, 140 единиц боевой техники и 20 летательных аппаратов, сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"Силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева и проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год", - сказали на флоте.

Уточняется, что к участию в учениях планируется привлечь до 1,2 тыс. человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, 20 летательных аппаратов, 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Задачи в Арктике

Отмечается, что в ходе учений будет оцениваться уровень подготовленности органов военного управления флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению силами и войсками в рамках решения задач по обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности.

"Будет проверена слаженность действий тактических групп кораблей и судов, подразделений береговых войск в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач в Арктике, отработаны тактические приемы и способы ведения морского боя и боевых действий в арктическом регионе", - рассказали на флоте.

В пресс-службе уточнили, что силы Северного флота отработают вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны гарнизонов флота. Будут также проведены учения по противодействию условным террористическим группам, а также их блокированию и уничтожению.

В основных практических действиях сил и войск Северного флота, которые пройдут в акватории Баренцева моря, будут задействованы фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Иван Грен", подлодки, суда обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. Ряд учений пройдет на береговых полигонах в Мурманской области.