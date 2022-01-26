Разгонный блок "Фрегат-СБУ" подготовят к полету в конце 2025 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Перспективный разгонный блок (РБ) "Фрегат-СБУ", который создается для новой ракеты-носителя "Союз-5" будет готов к запуску в конце 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина (разработчик).

"Разработка конструкторской документации и наземная экспериментальная отработка РБ "Фрегат-СБУ" запланированы в 2022-2025 годах. Готовность РБ "Фрегат-СБУ" к запуску - конец 2025 года", - отметили в пресс-службе.

В НПО им. С. А. Лавочкина уточнили, что в 2021 году было выполнено эскизное проектирование разгонного блока. Проект разрабатывается, поскольку топлива "Фрегата-СБ", который лег в основу нового разгонника, недостаточно для реализации потенциала "Союза-5". Отличаться он будет увеличенным размером сбрасываемого блока баков, это позволит использовать в два раза больше топлива (шесть литров вместо трех).

"Принципиальных изменений конструкции разгонного блока, его агрегатов и систем нет. Это обеспечит максимальную надежность РБ с начала эксплуатации, а также минимальный объем наземной экспериментальной отработки и минимальные сроки и стоимость создания новой модификации РБ", - добавили в пресс-службе.

"Союза-5" в связке с "Фрегатом-СБУ", подчеркнули на предприятии, можно будет выводить на орбиту полезную нагрузку, масса которой существенно превысит заданную техническим заданием на ракету.

Ракета-носитель "Союз-5" разрабатывается для российско-казахстанского проекта "Байтерек". В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракету-носитель "Союз-5", которую планируется запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".