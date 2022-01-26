В Ставропольском крае 20 вертолетов поддержали огнем мотострелков в ходе учений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" и Ми-8АМТШ "Терминатор" в ходе учений в Ставропольском крае выполнили задачи по огневой поддержке мотострелковых подразделений, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

В задачи экипажей боевых вертолетов входило прикрытие мотострелковых подразделений во время выполнения специальных задач.

"Летчики были подняты по сигналу учебной тревоги, перебазировались на запасные аэродромы, где отработали огневую поддержку мотострелковых подразделений, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в условиях горно-лесистой и равнинной местности", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в учениях приняли участие 20 вертолетов армейской авиации.

Экипажи вертолетов и подразделения наземных служб отработали подготовку к переброске авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы. В ночное время военные летчики выполнили обнаружение и распознавание различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, низколетящих малоскоростных воздушных объектов.