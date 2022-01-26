Передачу ВМФ РФ подлодки спецназначения "Белгород" планируют летом 2022 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Передача Военно-морскому флоту (ВМФ) России атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения "Белгород" проекта 09852 (носитель ядерных беспилотников "Посейдон") планируется летом 2022 года. Об этом ТАСС сообщили два источника.

"Передача АПЛ "Белгород" флоту планируется на лето 2022 года. Предполагается, что это событие может быть приурочено ко Дню ВМФ РФ, который будет отмечаться 31 июля", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Генеральный директор "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщал 25 декабря, что АПЛ "Белгород" завершит государственные испытания в 2022 году.

Также источник ТАСС, близкий к военному ведомству, сообщал, что "Белгород" после передачи флоту будет нести службу на Тихом океане. Ранее планировалось передать эту подлодку заказчику в конце 2021 года.

Первый носитель ядерных подводных беспилотников "Посейдон" - подлодка проекта 09852 "Белгород" - был спущен на воду 23 апреля 2019 года на заводе "Севмаш".