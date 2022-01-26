Морскую пехоту Каспийской флотилии подняли по тревоге для участия в учениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге. Военнослужащие выдвинулись на полигон Скорпион, где пройдут масштабные учения, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к совершению марша комбинированным способом на полигон Скорпион.<…> Подразделения отработают широкий спектр задач, действия в составе подразделений и в составе соединения. Также будут проведены учебно-боевые стрельбы с применением различных видов авиации, ракетных дивизионов и корабельных групп Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

Морпехи уже отработали преодоление участков зараженной местности, а также отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, добавили в пресс-службе.