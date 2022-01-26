Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Баренцево море на учения

СЕВЕРОМОРСК, 26 января. /ТАСС/. Корабли Северного флота вышли в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе флота.

"Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Баренцево море в рамках начавшегося учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск", - сказали на флоте.

Отмечается, что в ходе учений отряд боевых кораблей отработает вопросы взаимодействия разнородных сил флота при совместном решении задач по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности РФ в северных морях при возникновении кризисных ситуаций.

На флоте уточнили, что в составе отряда действуют ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения.

Учения в Мировом океане

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.