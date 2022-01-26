Морские пехотинцы Балтфлота по тревоге совершили марш в район учений под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 26 января. /ТАСС/. Подразделения гвардейского соединения морской пехоты Балтийского флота, поднятые по тревоге, совершили марш в район учений в Калининградской области, сообщила в среду пресс-служба флота.

"Поднятые по тревоге морские пехотинцы флота совершили марш на штатной технике в район учения в Калининградской области и приступили к выполнению учебно-боевых задач", - рассказали в пресс-службе, не уточнив число военнослужащих и количество техники, задействованных в учениях.

Отмечается, что во время передвижения из района дислокации на полигон Хмелевка на калининградском побережье Балтийского моря морские пехотинцы выполнили задачи по отражению нападения условного противника на колонну при совершении марша.

"На полигоне Хмелевка подразделения приступили к подготовке противодесантной обороны побережья. В короткие сроки развернуты командно-наблюдательные пункты командиров подразделений, организовано сторожевое охранение, все виды обороны и всестороннего обеспечения, проведено инженерное оборудование обороняемого участка", - уточнила пресс-служба.

В ближайшее время морские пехотинцы Балтийского флота отработают задачи противодесантной обороны побережья с выполнением боевой стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, заключили военные.