Специалисты изучают возможность применения разгонного блока "Фрегат-СБУ" с ракетой "Амур"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Возможность использования нового разгонного блока (РБ) "Фрегат-СБУ" в составе перспективной метановой ракеты-носителя "Амур" рассматривается в настоящий момент специалистами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос).

"Рассматривается возможность применения РБ "Фрегат-СБУ" в составе перспективной ракеты-носителя "Амур", которая в качестве топлива будет использовать сжиженный газ", - отметили в пресс-службе.

Разгонный блок "Фрегат-СБУ" создается для новой ракеты-носителя "Союз-5". Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина, он будет готов к запуску в конце 2025 года. Проект разрабатывается, поскольку топлива "Фрегата-СБ", который лег в основу нового разгонника, недостаточно для реализации потенциала "Союза-5". Отличаться он будет увеличенным размером сбрасываемого блока баков, это позволит использовать в два раза больше топлива.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.