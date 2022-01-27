Россия завершила поставки первой экспортной партии спортивного пистолета "Аспид"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия завершила поставки первой экспортной партии спортивного пистолета РГ120 "Аспид" иностранному заказчику. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Сегодня Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) госкорпорации "Ростех" завершил поставки первой экспортной партии иностранному заказчику", - сказали в госкорпорации.

Там отметили, что спортивный самозарядный пистолет РГ120 "Аспид" обладает хорошим экспортным потенциалом благодаря высоким тактико-техническим характеристикам и надежности.

"Аспид" - спортивный пистолет, разработанный на платформе боевого 9х21-миллиметрового пистолетного комплекса "Удав", предназначен для стрельбы на дальности до 50 м. Изделие отличается повышенной эргономикой и удобной компоновкой, может адаптироваться под индивидуальную хватку стрелка.

Гарантийный ресурс пистолета составляет 25 тысяч выстрелов. Он оснащен магазином на 18 патронов, а также рельсовым креплением для прицелов и дополнительного оборудования - планкой Пикатинни. Для стрельбы из пистолета применяются 9х19-миллиметровые пистолетные патроны Luger или 9х19-миллиметровые пистолетные патроны Para с пулей со свинцовым сердечником. Пистолет сохраняет работоспособность при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.