Ракетный корабль "Татарстан" модернизируют на Астраханском заводе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ракетный корабль Каспийской флотилии "Татарстан" проекта 11661 заведен в док Астраханского судоремонтного завода для ремонта и модернизации. Об этом ТАСС сообщил источник в судоремонтной отрасли.

"Впервые в зимних условиях ракетный корабль "Татарстан" был заведен в док Астраханского судоремонтного завода, где будут выполнены его ремонт и модернизация. Ранее такие операции проводились только летом", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Корабелы Зеленодольского судостроительного завода (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс") построили шесть кораблей проектов 11661 и 11661Э: два для Каспийской флотилии ("Татарстан" и "Дагестан"), четыре - для ВМС Вьетнама.

"Татарстан" - сторожевой корабль проекта 11661 (шифр "Гепард"). Вошел в боевой состав Военно-морского флота России в 2003 году и на одно время стал флагманским кораблем Каспийской флотилии. Корабль предназначен для выполнения комплекса задач: поиска и борьбы с подводными, надводными и воздушными целями, несения дозорной службы, проведения конвойных операций, а также охраны морской экономической зоны. Главное его ударное оружие - ракетный комплекс "Уран" с крылатыми ракетами Х-35 и дальностью стрельбы до 260 км.