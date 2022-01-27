Истребители Су-35С Восточного военного округа перебазировали в Белоруссию для учений

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Многоцелевые истребители Су-35С, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование в Белоруссию. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на белорусские аэродромы", - отметили в военном ведомстве.

Экипажи преодолели около 8 тыс. км от аэродрома в Хабаровском крае. Они выполнили две промежуточных посадки на аэродромах Центрального военного округа. "Маршруты перелетов многофункциональных истребителей тщательно прорабатывались авиационными штурманами и учитывали возможности максимального беспосадочного полета самолетов, а также метеоусловия по всему маршруту следования", - уточнили в министерстве.

Теперь экипажам предстоит ознакомиться с маршрутами полетов в воздушном пространстве Белоруссии, после чего они заступят на боевое дежурство в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства.

Как ранее сообщили в Минобороны, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве. Также пройдет проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость - 2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. По информации Минобороны, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.