Войска Северного флота выдвинулись на учения с Арктической экспедиционной группировкой

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Подразделения береговых войск и ПВО Северного флота выдвинулись на полигоны в Мурманской области, где примут участие в учениях вместе с Арктической экспедиционной группировкой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.

"Подразделения береговых войск, а также войск ПВО Северного флота выдвинулись на военные полигоны в Мурманской области в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева", - отметили в пресс-службе.

Всего в учениях будут задействованы до 1,2 тыс. человек личного состава и около 140 единиц боевой и специальной техники. "На полигонах арктические мотострелки отработают тактику рейдовых действий в условиях Крайнего Севера, ведение маневренной обороны, а также проведут стрельбы из штатного вооружения", - пояснили на флоте.

В пресс-службе подчеркнули, что после учений подразделения береговых войск Северного флота вернутся в пункты постоянной дислокации.