Экипажи авиации ЗВО отработали вывод из-под ракетно-авиационного удара "противника"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) отработали вывод из-под удара условного противника. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЗВО.

Как уточнили в округе, в рамках проверки боевой готовности экипажи отработали перебазирование самолетов на запасные аэродромы. "Летный и инженерно-технический состав оперативно-тактической авиации округа отработал вывод из-под ракетно-авиационного удара "противника" сверхманевренных истребителей Су-35С, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34 с аэродромов постоянного базирования", - отметили в пресс-службе.

Полеты авиации, добавили в округе, проводились в составе эскадрилий и звеньев с разными курсами взлета. "После завершения отработки полетных заданий все самолеты и личный состав были возвращены в пункты постоянного базирования", - рассказали в ЗВО.

В понедельник пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в ЗВО начались плановые комплексные занятия по боевой готовности под общим руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева. По словам командующего, основной целью мероприятий является всесторонняя проверка боевой выучки войск, готовности соединений и воинских частей в сжатые сроки выполнить поставленные задачи, а также оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений.