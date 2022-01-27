Четыре истребителя новейшей модификации Су-30СМ2 пополнили авиаполк в Калининграде

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Авиаполк в Калининградской области получил четыре истребителя Су-30СМ2 новейшей модификации. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"Сегодня на аэродром в городе Черняховске Калининградской области прибыло звено истребителей Су-30СМ2, которые вошли в состав смешанного авиационного полка морской авиации Балтийского флота", - сказали в округе.

Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили многокилометровый перелет в Калининградскую область.

"Балтийский флот с поступлением новых самолетов существенно повысит свою боевую мощь. Летчики уже прошли соответствующую подготовку и в ближайшее время начнут осваивать новые машины", - приводит пресс-служба слова командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева.

В самолетах Су-30СМ2 произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей.

Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух - воздух", "воздух - поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным, и морским целям с увеличением дальности их применения. В 2016-2018 годах в полк были поставлены восемь самолетов Су-30СМ.