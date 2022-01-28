Человек из "Сплава". Конструктору "Урагана" и "Смерча" Геннадию Денежкину — 90

28 января в России отмечают 90 лет со дня рождения одного из создателей самого мощного артиллерийского оружия — реактивных систем залпового огня "Град", "Прима", "Ураган" и "Смерч". Почему их появление стало настоящим прорывом в мировой оборонной промышленности и где сегодня применяются идеи Геннадия Денежкина — в материале ТАСС

Рождение оружейника Геннадий Денежкин родился 28 января 1932 года в городе Карабаново Владимирской области. Едва став первоклассником, маленький Гена был вынужден резко повзрослеть. В 39-м его отец ушел на Финскую войну, и Геннадию пришлось помогать матери воспитывать двух младших братьев и вести домашнее хозяйство. Через год отец вернулся домой, но вскоре попал под поезд, и к заботам Гены прибавился уход за инвалидом. Позднее Геннадий Денежкин вспоминал, что при выборе вуза самым важным критерием для него было наличие общежития. Снимать комнату было попросту не на что. Несмотря на обилие домашних хлопот, будущий конструктор успевал отлично учиться. Особенно хорошо Геннадию давались точные науки, что в итоге помогло ему поступить в Московский авиационный институт (МАИ), хотя до места в общежитии все равно не хватило всего одного балла. Ситуацию спас представитель одного из тульских предприятий, который набирал из таких же, как Геннадий, "пролетевших" мимо бесплатного жилья абитуриентов МАИ новую группу для поступления в Тульский механический институт (ТМИ). Там общежитие полагалось всем, кто в нем нуждался, и Денежкин, не раздумывая, поехал учиться в Тулу. В начале 50-х годов группу студентов, в которую входил и Геннадий Денежкин, направили в НИИ-147 (ныне АО "НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева", входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") на практику. По ее итогам студентам предстояло писать дипломные работы. Денежкин выбрал тему, связанную с разработкой и производством гильз для артиллерийского оружия нового поколения — реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Описание С конструктором Александром Ганичевым в НИИ-147 © Пресс-служба НПО "Сплав"

В то время работа по созданию первой РСЗО только начиналась и велась на конкурсной основе: тульское НИИ-147 соревновалось с московским НИИ-24. Заказчик — Минобороны СССР — требовал создать установку с дальностью стрельбы не менее 20 км, с числом направляющих не менее 40 и возможностью установить ее на шасси автомобиля "Урал-375". Но сначала РСЗО нужно было представить в виде эскизного проекта, над которым в те годы трудился известный тульский конструктор Александр Ганичев. Одновременно он собирал свою команду и молодого талантливого инженера Денежкина заметил сразу. После практики и защиты диплома Денежкин по приглашению Ганичева вернулся в НИИ-147 и продолжил работать над первой реактивной установкой. По словам бывших коллег Геннадия Денежкина, из-за отсутствия опыта создания реактивного оружия коллективу разработчиков НИИ приходилось много читать, учиться и экспериментировать, полагаться на техническое чутье. В результате командой Александра Ганичева было принято решение, которое и определило победителя в борьбе с москвичами за право создать первую советскую РСЗО. Тульские инженеры предложили изготавливать реактивный снаряд методом холодной штамповки из пластмассы и легкой стали. Укротитель "Града" Новые снаряды, изобретенные тульскими оружейниками, позволили обеспечить компактное размещение ракет и высокую кучность стрельбы первой РСЗО. Так, в конце 50-х была создана БМ-21 "Град", которая отвечала всем требованиям военных, а также имела большую дальность, чем устаревшая "Катюша".

РСЗО "Град" РСЗО "Град" — советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей в различных условиях боевой обстановки. В состав реактивной системы входит боевая машина на доработанном шасси грузового автомобиля повышенной проходимости "Урал-4320", а также неуправляемый реактивный снаряд М-21ОФ калибра 122 мм (штатный, позже было разработано целое семейство снарядов данного калибра). Продолжение

28 марта 1963 года "Град" был принят на вооружение Советской армии. "Почему "Град" был так популярен во всем мире? Потому что была создана технология безлюдного производства, поэтому могли делать эти заказы огромными партиями в год. Он был дешевым, и его все покупали. Его неуправляемые реактивные снаряды были настолько технически точно сделаны, что могли попадать в одну точку. Поэтому боевые возможности "Града" расширились до уровня, который в те годы мог считаться фантастическим", — вспоминал бывший главный технолог предприятия, а ныне ветеран НПО "Сплав" Рудольф Кобылин.

Геннадий Алексеевич пришел на предприятие после вуза. Кто он был? Инженер-гильзовик. А стал главным конструктором, разработчиком сложнейших систем, конструктором управляемых ракет большой дальности. Это невозможно без требовательного отношения к людям, в том числе и к самому себе. Вариант "сойдет и так" — даже в самой несущественной мелочи — это вообще не про Денежкина. Такого отношения к делу он не терпел — здесь компромиссов быть просто не могло Рудольф Кобылин ветеран НПО "Сплав"

Именно полевая реактивная система БМ-21 "Град" стала базовой для ряда других отечественных систем для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами калибра 122 мм — "9К59 Прима", "9К54 Град-В", "Град-ВД", легкой переносной реактивной системы "Град-П", 22-ствольной корабельной "А-215 Град-М", "9К55 Град-1", БМ-21ПД "Дамба" — и некоторых иностранных систем, включая RM-70, RM-70/85, RM-70/85М, Type 89 и Type 81. Также сама БМ-21 имеет более пяти вариантов модификации.

Описание Полевая реактивная система БМ-21 "Град" на автомобиле "Урал" © Николай Акимов/ТАСС

Сегодня, входящий в Ростех "Сплав" поставляет на вооружение Российской армии самую модернизированную версию "Града" — "Торнадо-Г". В сравнении со старым образцом она обладает значительно большей дальностью и маневренностью, но основное отличие — в современной системе навигации. Используя спутниковую навигацию и компьютерный расчет баллистических показателей, система может наводиться на цели автоматически. "Ураганы" и "Смерчи" На смену "Граду" в 1975 году при участии Геннадия Денежкина была создана РСЗО "Ураган" (калибр снаряда — 220 мм, дальность стрельбы — 35 км). Машина на базе ЗИЛ-135ЛМ имела 16 зарядов в одном залпе. "Ураган" прошел боевое крещение в Афганистане, не раз помогал Советской, Российской армии, а также союзникам. Последним испытанием для него стала миссия по освобождению Пальмиры в Сирии.

"В "Урагане" мы впервые применили так называемый кассетный боевой снаряд. Если в боевой части "Града" сосредоточен один боевой элемент, то в "Урагане" их примерно 30. Если вес всей боевой части "Града" — 18 кг, то в "Урагане" только один элемент весит 2 кг. По эффективности поражения живой силы противника один элемент "Урагана" соответствует всей боевой части "Града", — говорил в одном из интервью тульским журналистам Геннадий Денежкин. В 1987 году с конвейера сошел первый "Смерч", который до сих пор неизменно служит не только армии России, но и ряду других стран. Он обладает лучшими характеристиками среди РСЗО.

Точность попадания превышает точность аналогов в два-три раза. За счет своей эффективности и дальности "Смерч" близок к тактическим ракетным комплексам, а по точности схож с артиллерийским орудием.

Прорывное достижение в конструкции "Смерча" заключалось в системе коррекции траектории полета. Дальность полета снарядов в "Граде" и "Урагане" не превышает 35 км. Если мы заставляли снаряд лететь дальше, то неизбежно проигрывали в точности. Эту задачу удалось решить в "Смерче". Чтобы уменьшить рассеивание снарядов, сделали блок системы коррекции траектории. Если образно, то это четыре отверстия в головной части, из которых в том или другом направлении стекает пороховой газ. На первом участке полета ось снаряда корректируется и находится под контролем, а потом он становится малочувствительным к ветру и другим факторам. Уже в постсоветский период "Смерч" был доработан, и сегодня его снаряд летит до 90 км Из интервью Геннадия Денежкина тульской газете