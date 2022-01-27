Центры системы организации воздушного движения РФ переоснастят в 2022 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в 2022 году переоснастит 12 укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и три особых центра - в Калининграде, на Камчатке и в Крыму. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе концерна.

"В рамках выполнения программы модернизации ЕС ОрВД России к концу 2022 года будет <...> переоснащено 12 укрупненных центров единой системы организации воздушного движения и трех особых центров - в Калининграде, на Камчатке и в Крыму", - сказали в пресс-службе.

В холдинге отметили, что в рамках импортозамещения на завершающей стадии находится переоснащение укрупненного центра в Ростове-на-Дону современной системой ОрВД российского производства.

"Концерн поставил оборудование и выполнил работы в интересах аэронавигационной системы России на сумму около 100 млрд рублей. С вводом Санкт-Петербургского укрупненного центра мы завершили работы по укрупнению центров ЕС ОрВД России", - процитировали в пресс-служба слова главы холдинга Яна Новикова.

Новейший центр Единой системы организации воздушного движения, необходимый для безопасной аэронавигации, ввели в эксплуатацию в Санкт-Петербурге в ночь с 26 на 27 января. С запуском этого регионального центра в России завершилось формирование обновленной системы аэронавигации в воздушном пространстве РФ.

15 региональных центров были построены и модернизированы в стране за последние 11 лет для повышения качества аэронавигации в воздушном пространстве и оптимизации расходов на нее. В общей сложности в рамках создания обновленной системы 104 действовавших в России районных центра организации воздушного движения были заменены на 15 укрупненных региональных центров ЕС ОрВД.