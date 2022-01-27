Шойгу представили первый летный образец беспилотника "Орион"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в четверг проверил производство первого в России специализированного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), где ему представили первый летный образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью, сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Министр обороны проинспектировал специализированный завод компании "Кронштадт" в подмосковном городе Дубна по производству крупноразмерных дронов и проверил его серийное производство", - сказали в министерстве.

В МО РФ также добавили, что представители "Кронштадта" показали Шойгу первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" с антенной спутниковой связи. Блок спутниковой связи позволяет существенно увеличить дальность применения аппарата, так как он сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.

Как уточнили в военном ведомстве, министру также доложили о новом беспилотном комплексе "Сириус", БПЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД", скоростном ударном беспилотнике "Гром".

С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.