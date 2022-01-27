Шойгу поручил создать предприятие для обслуживания поставленных в войска беспилотников

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил гендиректору компании "Кронштадт" создать предприятие по обслуживанию поставленных в войска беспилотников, отметив также важность обеспечения условий для работы специалистов.

Министр в четверг проинспектировал первый в России специализированный завод по выпуску крупноразмерных военных БПЛА, который компания "Кронштадт" построила в подмосковной Дубне.

"Должны быть специалисты довольно высокого класса. Здесь гальваника, двигатели, сервисное обслуживание, контракты жизненного цикла, должно быть предприятие, которое будет осуществлять экспедиционные услуги, имеется в виду выездные, там, где у нас дислоцируются воинские части, имеющие на вооружении большое количество беспилотников. Они должны туда прибывать, обслуживать", - сказал Шойгу.

При этом министр подчеркнул, что для всех этих специалистов должны быть созданы соответствующие условия, в том числе в части обеспечения жильем. Созданное "Кронштадтом" производство беспилотников в Дубне министр оценил как "хорошее".

С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.