Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне будет производить палубные беспилотники

ДУБНА /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БЛА), который АО "Кронштадт" открыл в Дубне, сможет производить беспилотные летательные аппараты палубного базирования и аппараты вертолетного типа. Об этом заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения нового цеха компании "Кронштадт".

"Дальше у нас следующий шаг - это вертолетные беспилотники, палубные беспилотники. Дальше идет разработка вооружения для беспилотников", - сказал Шойгу, комментируя доклад гендиректора компании Сергея Богатикова.

С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.