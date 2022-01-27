Беспилотник "Гелиос-РЛД" совершит свой первый вылет в 2024 году

ДУБНА /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Первый вылет беспилотного летательного аппарата радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД", произведенного в АО "Кронштадт", запланирован на 2024 год. Об этом доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу генеральный директор компании Сергей Богатиков.

"В прошлом году заключены три новых государственных контракта на эскизное проектирование трех тем. Это "Гелиос-РЛД", "Гром" и "Молния", - доложил министру Богатиков.

Он уточнил, что по беспилотнику "Гелиос-РЛД" сейчас ведется эскизный проект. "Наша задача в этом году сдать эскизный проект. Мы готовы в следующем году полностью выпустить РКД (рабочую конструкторскую документацию), начать подготовку производства и обеспечить первый вылет этого летательного аппарата в 2024 году", - сказал глава "Кронштадта".

Богатиков отметил, что аналогичная ситуация сложилась и со скоростным беспилотным летательным аппаратом "Гром". "Это концепция верного ведомого, он обеспечивает прорыв в первую очередь воздушной эшелонированной обороны. Мы готовы выполнить по нему работы в ближайшие годы", - пояснил гендиректор.

С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.