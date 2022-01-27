Новый российский ударный беспилотник "Сириус" совершит первый полет в мае

ДУБНА /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Новый российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Сириус" выполнит первый полет в мае этого года, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.

В четверг министр обороны проинспектировал построенный "Кронштадтом" в Дубне первый специализированный завод по производству крупноразмерных БПЛА.

"Полностью завершен выпуск РКД (рабоче-конструкторская документация - прим. ТАСС). Сейчас ведется изготовление летных образцов. Первый полет совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем летные испытания в конце этого года", - доложил Богатиков министру.

Он также отметил, что новые комплексы будут выпускаться полностью на новом заводе. "Сейчас уже идет параллельно с изготовлением опытных образцов на опытном производстве подготовка производства серийного", - добавил он.

Поставки

Серийные поставки в войска новых БПЛА начнутся в 2023 году, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин.

"Первая серийная поставка этого самолета "Иноходец-РУ" - 2023 год", - сказал Суровикин. Он отметил, что дальность действия нового аппарата составляет 3 тыс. км.

"Сириус" (опытно-конструкторская работа "Иноходец-РУ") является дальнейшим развитием беспилотников "Орион", имеет два двигателя, увеличенную взлетную массу.

Новое производство беспилотников в Дубне также посетили глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.