Малые противолодочные корабли отработали поиск и атаку подводной лодки в Баренцевом море

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Экипажи малых противолодочных кораблей Кольской флотилии "Брест" и "Снежногорск" отработали поиск и атаку подводной лодки в Баренцевом море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северного флота.

Согласно сценарию учений, корабельная поисково-ударная группа выполнила поиск подводной лодки условного противника в Баренцевом море, а затем корабль "Снежногорск" выполнил её атаку с условным применением морского противолодочного оружия. Противодействие кораблям осуществлял экипаж дизель-электрической подводной лодки "Калуга".

"После отработки противолодочных задач экипажи кораблей "Брест" и "Снежногорск" провели совместные стрельбы артиллерией по морским и воздушным целям, обозначая отражение атаки надводных кораблей и авиации условного противника", - рассказали на флоте.

Учения с арктической экспедиционной группировкой проводится под руководством командующего Северным флотом. В нем участвуют до 1 200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.