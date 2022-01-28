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Разведку у границ России за неделю вели более 50 самолетов и беспилотников

Для недопущения нарушения границ российские истребители из состава дежурных сил по ПВО три раза поднимались на сопровождение иностранных самолетов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 51 летательный аппарат иностранных государств, ведший воздушную разведку вдоль границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 32 самолета-разведчика и 19 разведывательных беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных станций.

Для недопущения нарушения границ РФ российские истребители из состава дежурных сил по ПВО три раза поднимались на сопровождение иностранных самолетов.

По информации издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

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