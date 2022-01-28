Пистолеты "Удав" в спецкомплектации с глушителем начнут поступать в войска в 2023 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Новейшие пистолеты "Удав" в специальной комплектации с глушителем начнут поступать в Вооруженные силы России в 2023 году. Первые пистолеты в общевойсковой комплектации уже поступили в войска, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Общевойсковые поставки Министерству обороны 9х21-мм пистолетов "Удав" начались в 2021 году. В 2023 году планируется начать поставки пистолета в специальной комплектации с глушителем", - сказали в Ростехе.

1 октября 2021 года главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда" заявил, что Минобороны РФ начинает закупку новых пистолетов "Удав" в двух комплектациях (общевойсковой и специальной) для замены пистолетов Макарова (ПМ).

"Удав" разработан Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш) госкорпорации "Ростех". В конструкции нового пистолета применены оригинальные решения, в числе запатентованных технологий конструкция магазина, представляющая собой указатель количества патронов, который как визуально, так и тактильно позволяет определять полностью заряженный магазин. Кроме того, в пистолетном комплексе предусмотрен глушитель со сменным теплопоглощающим модулем и два вида патронов - повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули.

Эффективная дальность стрельбы пистолета "Удав" достигает 100 м. Он способен пробивать индивидуальные бронежилеты (в том числе тканевые) и каски второго класса на дистанции до 75 м. Работает в диапазоне температур от минус 50 градусов до плюс 50 градусов. Масса с магазином (без патронов) - всего 780 г, длина - 206 мм, высота - 145 мм. Вместимость магазина - 18 патронов 9Х21 мм. Гарантийный настрел - 10 000 выстрелов.