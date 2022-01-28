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Артиллеристы 58-й армии провели учебные стрельбы на полигоне в Северной Осетии

Военные уничтожили условные командные пункты противника и его живую силу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Артиллеристы 58-й армии во время учений на полигоне Тарское в Северной Осетии уничтожили командные пункты условного противника. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Артиллерийские подразделения 58-й общевойсковой армии ЮВО уничтожили колонны и командные пункты условного противника при выполнении учебных боевых стрельб на полигоне Тарское в Северной Осетии", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что огонь нанесли из самоходных минометов "Тюльпан".

Во время учений расчеты поразили также мишени, имитирующие живую силу противника. В условиях горной местности военнослужащие вносили поправки после каждого выстрела. Артиллеристы выполнили также несколько задач по перемещению и маскировке техники.

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