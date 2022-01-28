Корабли ЧФ поразили воздушные и морские цели в ходе учений в Черном море

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Экипажи кораблей Черноморского флота выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям в ходе плановых учений в Черном море. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы ЮВО.

"Боевые расчеты корабельной ударной группы флота в составе фрегата "Адмирал Эссен", сторожевого корабля "Ладный", ракетных катеров "Набережные Челны" и "Р-60" отработали действия по ведению морского боя, выполнив боевые стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника", - сказани на флоте.

Также артиллерийские стрельбы были проведены по плавающим минам и воздушным целям, которые имитировались сбросом светящихся авиабомб САБ-250 с самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Учения проходят в январе и феврале во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.