Более 1 тыс. военных приняли участие в антитеррористических тренировках на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Комплексные тренировки по противодействию терроризму прошли в воинских гарнизонах Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье, на Сахалине, Камчатке и в Хабаровском крае, в них приняли участие более 1 тыс. военнослужащих. Они отработали различные сценарии отражения нападений на военные объекты, сообщила в пятницу пресс-служба ТОФ.

"В ходе мероприятий проведены поэтапные режимы усиления охраны и обороны военных объектов с проверкой работы дежурных служб. Отработаны на практике различные сценарии отражения нападений на воинские части флота и военные объекты центрального подчинения, находящиеся в гарнизонах", - говорится в сообщении.

Кроме дежурных подразделений антитеррора к тренировкам привлекли специалистов радиоэлектронной борьбы, инженерно-саперных подразделений и связи. Для максимального приближения обстановки на тренировках к боевой применялись холостые боеприпасы и другие средства имитации. Всего в тренировках приняло участие более 1 тыс. военнослужащих, задействовали около 100 единиц техники, в том числе, современные бронетранспортеры БТР-82А и специальные автомобили групп разминирования на базе УАЗ-2363, поступившие на вооружение несколько месяцев назад.