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Новый дивизион ЗРС С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Подмосковье

В Минобороны сообщили, что новый зенитный ракетный комплекс в конце декабря прибыл в пункт постоянной дислокации с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Новый дивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в соответствующем дивизионе зенитного ракетного полка в Дмитрове. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"В пятницу, 28 января, боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона дмитровского зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района России", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что новый зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" в конце декабря прибыл в пункт постоянной дислокации в Подмосковье с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб.

"Боевые расчеты провели подготовку зенитных ракетных комплексов и технических позиций к несению боевого дежурства по ПВО в установленной зоне ответственности", - сообщили в министерстве.

В военном ведомстве напомнили, что в настоящее время противовоздушную оборону Москвы и центрального промышленного района России в составе соединений ПВО ВКС обеспечивают пять зенитных ракетных полков, укомплектованных ЗРС С-400 "Триумф".

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