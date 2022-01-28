Атомная подлодка "Князь Олег" проекта "Борей-А" начала переход на Северный флот

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер "Князь Олег" проекта "Борей-А" начал переход на Северный флот. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Севмаша".

О боевых кораблях и подлодках межвидового стратегического объединения ВС РФ на арктическом направлении

Северный флот России О боевых кораблях и подлодках межвидового стратегического объединения ВС РФ на арктическом направлении

"Атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег", построенный на "Севмаше" (входит в ОСК), отправился к временному пункту базирования на Северный флот. Специалисты предприятия приняли участие в подготовке корабля к переходу", - сказали на предприятии.

Подводный крейсер был передан ВМФ России 21 декабря прошлого года и будет базироваться на Тихоокеанском флоте. В ходе госиспытаний крейсер провел успешные стрельбы баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря.

Ракетоносец относится к четвертому поколению атомных подводных лодок усовершенствованного проекта "Борей-А" (проектант - Санкт- Петербургское центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"). В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

В составе ВМФ России находятся три подлодки базового проекта 955 "Борей": "Юрий Долгорукий", "Владимир Мономах" и "Александр Невский", а также две субмарины модернизированного проекта 955А: "Князь Владимир" и "Князь Олег". Еще пять подлодок "Борей-А" - "Император Александр III", "Князь Пожарский", "Генералиссимус Суворов", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" - находятся в разной стадии строительства.