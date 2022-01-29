Вьетнам получил первую партию российских истребителей Як-130

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Первая партия из ранее заказанных 12 учебно-боевых самолетов (УБС) Як-130 поступила во Вьетнам. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Первая партия самолетов Як-130 для Вьетнама была доставлена в конце 2021 года. Речь идет о трех машинах из 12 ранее заказанных", - сказал он, не уточнив других подробностей поставки.

В "Рособоронэкспорте" не стали комментировать ТАСС эту информацию. В Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству РФ направлен официальный запрос.

В 2019 году был подписан контракт на закупку не менее 12 УБС Як-130 постройки Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) на сумму свыше 350 млн долларов. Приобретаемая ВВС Вьетнама эскадрилья российских самолетов должна заменить устаревшие L-39 чехословацкой постройки, поставлявшиеся в страну с начала 1980-х годов.