Россия передислоцировала в Белоруссию дивизион "Панцирь-С" на учения

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россия передислоцировала в Белоруссию зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", который задействуют в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Подразделения Вооруженных сил РФ, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают передислокацию в Республику Беларусь. Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа", - сообщили в министерстве.

Как ранее рассказали в Минобороны, проверка пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве.

Также пройдет проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения "Союзная решимость - 2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. По информации Минобороны, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.